Bundeswehr-Projekt im Harz Protest gegen „Camp Brocken“: Darum stoppt Initiatorin ihre Petition gegen die Bundeswehr-Pläne
Die Kritik an einem geplanten Bundeswehr-Camp auf dem Brocken ebbt nicht ab. Dennoch zieht die Initiatorin einer Petition, die das Vorhaben stoppen soll, nun die Reißleine. Was dahintersteckt.
Aktualisiert: 24.02.2026, 10:27
Goslar/Landkreis Harz. - Tausende Harzer kritisieren die Pläne heftig: Die Bundeswehr plant ein Karrierecamp auf dem Brocken. Um das noch zu verhindern, hat die Goslarerin Katharina Fleur Büschgens-Feigler eine Online-Petition gestartet. Trotz reger Beteiligung hat sie diese nun gestoppt. Warum?