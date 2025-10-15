Mehrere Haushalte im Oberharz-Dörfchen Elend sind am Mittwochmorgen (15. Oktober) von einem Stromausfall überrascht worden. Die Warn-App Nina schlug sogar Alarm. Was dahintersteckte.

Mehrere Haushalte im Oberharz-Ortsteil Elend sind seit Mittwochmorgen (15. Oktober) ohne Strom.

Elend. - Frischer Kaffe, aufgebackene Brötchen, wärmende Heizung: Auf all das mussten die Bewohner der Hauptstraße im Oberharz-Ortsteil Elend am Mittwochmorgen (15. Oktober) verzichten. Eine Sprecherin des Netzbetreibers Avacon hat auf Anfrage der Redaktion den Grund benannt.