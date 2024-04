Nach tragisch-tödlichen Sprüngen von der Rappbodetalsperre und der Schlossterrasse in Wernigerode: Halten höhere bauliche Hürden Menschen von derartigen Schritten ab und wie stehen die jeweiligen Eigentümer dazu?

Harzkreis. - Deutschlandweit haben im Jahr 2022 laut Statistischem Bundesamt 10.119 Menschen ihrem Leben ein Ende gesetzt. In Sachsen-Anhalt waren es im selben Jahr 341 Männer und Frauen, so das Statistische Landesamt. Die meisten vollziehen einen solchen Schritt still und lese. Manch einer sucht dafür jedoch einen besonderen Ort.