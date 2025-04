Mit einem Tag der offenen Tür wird am Diakonie-Krankenhaus Harz in Elbingerode das 125-jährige Bestehen des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands gefeiert. Besucher erhalten die Möglichkeit, sich verschiedene Bereiche der Klinik anzuschauen, auch für Kinder wird einiges geboten.

Elbingerode. - Das Diakonie-Krankenhaus Harz in Elbingerode feiert mit einem Tag der offenen Tür ein besonderes Jubiläum: das 125-jährige Bestehen des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands (DGD). Besuchern wird ein vielfältiges Programm geboten.

Führungen und Einblicke in Krankenhaus-Bereiche möglich

Der Tag der offenen Tür findet am Freitag, 25. April 2025, auf dem Gelände des Diakonie-Krankenhauses Harz statt. Dieser beginnt um 14 Uhr im Kirchsaal des Mutterhauses mit einem Festakt unter dem Motto „Aus der Geschichte für die Zukunft lernen“.

Im Anschluss besteht von 15.30 bis 18 Uhr die Möglichkeit, verschiedene Bereiche des Mutterhauses, des Diakonie-Krankenhauses, des Care Campus und DGD-Service sowie des Ärztehauses Oberharz zu entdecken. Informationsstände an verschiedenen Stationen, wie vom Seniorenzentrum Friede und der Diakonie-Suchthilfe, geben Einblicke in die Arbeit. Besucher können auch an Führungen teilnehmen, zum Beispiel durch das Mutterhaus – Treff um 15.30 Uhr an der Mutterhaus-Rezeption – und durch die Rehaklinik Sucht. Für diese ist der Treffpunkt um 16 Uhr an der Rezeption der Reha-Abteilung.

Tag der offenen Tür bei Diakonie Harz: Schwimmtraining für Kinder

Zudem werden ein Flohmarkt, eine Tombola und ein Kinderprogramm angeboten. Für die Kleinen wird es unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken und einen Auftritt der Funken-Mariechen geben. Daneben können Alpakas gestreichelt werden, auch ein Besuch der Feuerwehr Elbingerode ist geplant. Weiterhin können Kinder an einem Schwimm-Schnuppertraining der DLRG aus Rübeland teilnehmen sowie Informationen zum Erreichen des „Seepferdchens“ im Schwimmbad des Diakonissen-Mutterhauses erhalten.

Abgerundet wird der Tag der offenen Tür mit verschiedenen Essens- und Getränkeständen, die sich auf dem Gelände befinden. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es auf der Veranstaltungsseite der Diakonie Harz.