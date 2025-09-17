weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Farbfreiheit für Taxis: Neue Regeln in Sachsen-Anhalt – auch im Harz

Nahverkehr in Sachsen-Anhalt Rote, grüne oder pinke Taxis? Bunte Taxis im Harz? Neue Farbregel sorgt für Diskussionen

Durch ein neues Gesetz dürfen Taxis in Sachsen-Anhalt nun jede Farbe haben - nicht nur das gewohnte Hellelfenbein. Wie Fahrdienst-Unternehmen im Harz sich diese Freiheit jetzt zunutze machen.

Von Elisabeth Köhli Aktualisiert: 18.09.2025, 15:39
Hellelfenbein ist die typische Taxifarbe auch am Wernigeröder Hauptbahnhof - doch ändert sich dies durch das neue Gesetz bald?
Hellelfenbein ist die typische Taxifarbe auch am Wernigeröder Hauptbahnhof - doch ändert sich dies durch das neue Gesetz bald? Foto: Elisabeth Köhli

Landkreis Harz. - Wer ein Taxi braucht, hält nach den cremefarbenen Autos Ausschau. Laut einem neuem Gesetz in Sachsen-Anhalt dürfen Taxi-Fahrzeuge nun auch andere Lackierungen als in Hellelfenbein tragen. Auch im Harz könnten so bald die Taxis zum Beispiel in Rot oder Grün über die Straßen rollen.