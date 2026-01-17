Einkaufen im Harz Nach Großbrand: Eröffnungstermin für neue Tedi-Filiale in Wernigerode steht fest
Bei einem Großbrand ist eine Wernigeröder Filiale des Discounters Tedi zerstört worden. Nun gibt es gute Nachrichten für Schnäppchenjäger in der Harz-Stadt: Der Neubau ist fertig, die Neueröffnung steht bevor. Das müssen Kunden jetzt wissen.
Aktualisiert: 17.01.2026, 20:19
Wernigerode. - Schnäppchenjäger und Bastler aus dem Harz dürfen sich freuen: Für eine neue Tedi-Filiale in Wernigerode steht der Eröffnungstermin fest. Aber was bedeutet das für die anderen beiden Läden des Discounters im Stadtgebiet?