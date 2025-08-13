Ein riesiges Loch in Hasserode sorgt seit Monaten für Verwunderung: Die Stadt Wernigerode hat große Pläne, will an der Stelle ein Gewässer zur Erholung und für Kröten schaffen. Aber wird der Teich jemals zum Leben erwachen?

Ein neuer Teich für Kröten in Wernigerode – doch wo bleiben Wasser und Tiere?

Der Krötenteich auf dem Gelände einer ehemaligen Kleingarten-Sparte in Wernigerode ist komplett leer.

Wernigerode. - Nachbarn sowie Urlauber aus dem Hasseröder Ferienpark und Burghotel reiben sich seit Herbst 2024 verwundert die Augen: Die Stadt Wernigerode ließ ein riesiges Loch in der ehemaligen Gartenanlage im Nesseltal buddeln - als Laichteich für Kröten. Noch fehlt von Wasser wie Amphibien jede Spur. Wann und wie soll sich das ändern?