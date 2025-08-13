weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Kröten meiden Teich in Wernigerode – Stadt reagiert

Rätsel um Riesenloch in Hasserode Ein neuer Teich für Kröten in Wernigerode – doch wo bleiben Wasser und Tiere?

Ein riesiges Loch in Hasserode sorgt seit Monaten für Verwunderung: Die Stadt Wernigerode hat große Pläne, will an der Stelle ein Gewässer zur Erholung und für Kröten schaffen. Aber wird der Teich jemals zum Leben erwachen?

Von Holger Manigk Aktualisiert: 14.08.2025, 14:50
Der Krötenteich auf dem Gelände einer ehemaligen Kleingarten-Sparte in Wernigerode ist komplett leer.
Der Krötenteich auf dem Gelände einer ehemaligen Kleingarten-Sparte in Wernigerode ist komplett leer. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Nachbarn sowie Urlauber aus dem Hasseröder Ferienpark und Burghotel reiben sich seit Herbst 2024 verwundert die Augen: Die Stadt Wernigerode ließ ein riesiges Loch in der ehemaligen Gartenanlage im Nesseltal buddeln - als Laichteich für Kröten. Noch fehlt von Wasser wie Amphibien jede Spur. Wann und wie soll sich das ändern?