Eine Stadt verändert sich und oft werden alte Ansichten vergessen. Deshalb haben Renate und Burkhard Schatz in einem Kalender wieder Altes und Neues gegenübergestellt.

Renate und Burkhard Schatz haben wieder einen Wolmirstedter Kalender gestaltet, der alte und neue Ansichten vereint.

Wolmirstedt. - Wer erinnert sich noch an den Schlauchturm der Feuerwehr, an die Gaststätte „Roter Adler“ oder den Bauernhof von Trudchen Kolbe? Diese Segmente der Wolmirstedter Geschichte haben Renate und Burkhard Schatz in einem Kalender zusammengefügt.