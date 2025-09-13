weather regenschauer
  4. Wolmirstedter Geschichte in Bildern: Kalender zeigen Wandel und Schönheit in Wolmirstedt

Eine Stadt verändert sich und oft werden alte Ansichten vergessen. Deshalb haben Renate und Burkhard Schatz in einem Kalender wieder Altes und Neues gegenübergestellt.

Von Gudrun Billowie 13.09.2025, 18:30
Renate und Burkhard Schatz haben wieder einen Wolmirstedter Kalender gestaltet, der alte und neue Ansichten vereint.
Wolmirstedt. - Wer erinnert sich noch an den Schlauchturm der Feuerwehr, an die Gaststätte „Roter Adler“ oder den Bauernhof von Trudchen Kolbe? Diese Segmente der Wolmirstedter Geschichte haben Renate und Burkhard Schatz in einem Kalender zusammengefügt.