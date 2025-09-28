Rettungshubschrauber im Einsatz Tragischer Unfall in Ilsenburg (Harz): Radfahrendes Kind (11) nach Crash mit Auto schwer verletzt
Ein elf Jahre altes Kind ist am Sonntagnachmittag (28. September) in Ilsenburg (Harz) bei der Kollion mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Aktualisiert: 28.09.2025, 21:37
Ilsenburg. - Das zurückliegende letzte September-Wochenende (27./28. September) wird im Harzkreis von einem schweren Unfall überschattet. In Ilsenburg kollidierte ein radfahrendes Kind mit einem Auto und erlitt dabei schwerste Verletzungen.