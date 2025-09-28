Rettungshubschrauber im Einsatz Tragischer Unfall in Ilsenburg (Harz): Radfahrendes Kind (11) nach Crash mit Auto schwer verletzt

Ein elf Jahre altes Kind ist am Sonntagnachmittag (28. September) in Ilsenburg (Harz) bei der Kollion mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.