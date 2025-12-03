Unangekündigt standen mehrere Wernigeröder Haushalte am Mittwoch, 3. Dezember, plötzlich ohne Trinkwasser da. Was hat die Versorgungsunterbrechung verursacht?

Nichts mit Duschen zum Wachwerden: Am Mittwoch, 3. Dezember, fiel in zahlreichen Wernigeröder Haushalten die Wasserversorgung aus.

Wernigerode. - Für einige Wernigeröder startet der Mittwoch, 3. Dezember, mit einem Ärgernis: Duschen ist unmöglich, der Abwasch muss stehenbleiben, selbst die Tasse Kaffee zum Wachwerden fällt aus. Wie mehrere Nutzer im sozialen Netzwerk Facebook am Morgen berichten, bleiben die Wasserhähne bei ihnen trocken – ohne Vorwarnung.