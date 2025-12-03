weather regen
Wernigerode, Deutschland
Stadtwerke geben Erklärung Trinkwasserversorgung in Wernigerode unterbrochen: Darum bleiben Wasserhähne trocken

Unangekündigt standen mehrere Wernigeröder Haushalte am Mittwoch, 3. Dezember, plötzlich ohne Trinkwasser da. Was hat die Versorgungsunterbrechung verursacht?

Von Sandra Reulecke 03.12.2025, 15:45
Nichts mit Duschen zum Wachwerden: Am Mittwoch, 3. Dezember, fiel in zahlreichen Wernigeröder Haushalten die Wasserversorgung aus.
Wernigerode. - Für einige Wernigeröder startet der Mittwoch, 3. Dezember, mit einem Ärgernis: Duschen ist unmöglich, der Abwasch muss stehenbleiben, selbst die Tasse Kaffee zum Wachwerden fällt aus. Wie mehrere Nutzer im sozialen Netzwerk Facebook am Morgen berichten, bleiben die Wasserhähne bei ihnen trocken – ohne Vorwarnung.