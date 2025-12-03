Stadtwerke geben Erklärung Trinkwasserversorgung in Wernigerode unterbrochen: Darum bleiben Wasserhähne trocken
Unangekündigt standen mehrere Wernigeröder Haushalte am Mittwoch, 3. Dezember, plötzlich ohne Trinkwasser da. Was hat die Versorgungsunterbrechung verursacht?
03.12.2025, 15:45
Wernigerode. - Für einige Wernigeröder startet der Mittwoch, 3. Dezember, mit einem Ärgernis: Duschen ist unmöglich, der Abwasch muss stehenbleiben, selbst die Tasse Kaffee zum Wachwerden fällt aus. Wie mehrere Nutzer im sozialen Netzwerk Facebook am Morgen berichten, bleiben die Wasserhähne bei ihnen trocken – ohne Vorwarnung.