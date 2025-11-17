Vier Wochen lang verwandelt sich Wernigerode in eine Adventsstadt: Rund um den Weihnachstmarkt werden Überraschungen, Aktionen und Entdeckungstouren vorbereitet. Doch noch vor der Eröffnung trüben Bedrohungen die Vorfreude.

Die Vorbereitungen für den Wernigeröder Weihnachtsmarkt 2025 laufen auf Hochtouren. So bauen Mitarbeiter des Bauhofs die große Pyramide auf dem Marktplatz auf.

Wernigerode. - In wenigen Tagen soll sie stattfinden, die Eröffnung des Wernigeröder Weihnachtsmarktes. Doch die Vorfreude wird überschattet: Das Areal rund um das Rathaus, auf dem gerade die Buden aufgebaut werden, ist in weniger als zwei Tagen zweimal das Ziel von Bedrohungen geworden. „Wir nehmen die Lage sehr ernst“, betont Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD). „Aber die Weihnachtszeit ist die schönste des Jahres - und das lassen wir uns nicht kaputtmachen.“