Wernigerode kommt nicht zur Ruhe: Nur einen Tag nach einer Bombendrohung sorgt eine neue Straftat-Ankündigung für Unruhe am Marktplatz. Welche Strafe den Tätern drohen und auf was sich die Weihnachtsmarkt-Besucher nun einstellen müssen.

Zweite Drohung in zwei Tagen: Wernigerode vor Weihnachtsmarkt-Eröffnung in Sorge

Nach einer Bombendrohung riegelten Polizisten am Sonntagvormittag, 16. November, das Areal rund das Wernigeröder Rathaus ab.

Wernigerode. - Schon wieder: Nachdem bereits am Sonntag, 16. November, eine Bombendrohung für die Sperrung des Wernigeröder Marktplatzes gesorgt hatte, ist nur einen Tag später, am Montag, 17. November, eine Straftat für das Areal angekündigt worden. Erneut eilten Polizeibeamte zum Rathaus.