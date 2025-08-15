weather regenschauer
  4. Immobilienmarkt im Harz: Zu hohe Mieten in Wernigerode? So gefragt sind Neubauten der Wohnungsgenossenschaft

In Wernigerode entstehen viele neue Mietwohnungen – doch wer kann sie sich leisten? Ein Großvermieter aus der Harz-Stadt zieht Bilanz zu seinem vor knapp einem Jahr eröffneten Wohnpark an der Georgiistraße und einer Neuerwerbung.

Von Holger Manigk 15.08.2025, 10:30
Ihren ihren neuen Wohnpark an der Georgiistraße hat die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft im Herbst 2024 fertiggestellt.
Ihren ihren neuen Wohnpark an der Georgiistraße hat die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft im Herbst 2024 fertiggestellt. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Ob im Baugebiet Ziegenbergblick, im Luther-Karree oder an der Georgiistraße - an vielen Stellen in Wernigerode schießen große neue Mietshäuser aus dem Boden. Doch gibt es überhaupt Nachfrage nach den aus ihrer Sicht häufig überteuerten Wohnungen, fragen sich viele Harzer.