In Wernigerode entstehen viele neue Mietwohnungen – doch wer kann sie sich leisten? Ein Großvermieter aus der Harz-Stadt zieht Bilanz zu seinem vor knapp einem Jahr eröffneten Wohnpark an der Georgiistraße und einer Neuerwerbung.

Zu hohe Mieten in Wernigerode? So gefragt sind Neubauten der Wohnungsgenossenschaft

Ihren ihren neuen Wohnpark an der Georgiistraße hat die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft im Herbst 2024 fertiggestellt.

Wernigerode. - Ob im Baugebiet Ziegenbergblick, im Luther-Karree oder an der Georgiistraße - an vielen Stellen in Wernigerode schießen große neue Mietshäuser aus dem Boden. Doch gibt es überhaupt Nachfrage nach den aus ihrer Sicht häufig überteuerten Wohnungen, fragen sich viele Harzer.