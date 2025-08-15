Immobilienmarkt im Harz Zu hohe Mieten in Wernigerode? So gefragt sind Neubauten der Wohnungsgenossenschaft
In Wernigerode entstehen viele neue Mietwohnungen – doch wer kann sie sich leisten? Ein Großvermieter aus der Harz-Stadt zieht Bilanz zu seinem vor knapp einem Jahr eröffneten Wohnpark an der Georgiistraße und einer Neuerwerbung.
15.08.2025, 10:30
Wernigerode. - Ob im Baugebiet Ziegenbergblick, im Luther-Karree oder an der Georgiistraße - an vielen Stellen in Wernigerode schießen große neue Mietshäuser aus dem Boden. Doch gibt es überhaupt Nachfrage nach den aus ihrer Sicht häufig überteuerten Wohnungen, fragen sich viele Harzer.