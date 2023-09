Die unbeschrankten Bahnübergänge der Harzer Schmalspurbahnen sind ein Sicherheitsrisiko. Immer wieder stoßen Autos mit den Lokomotiven zusammen. Das soll sich in Wernigerode ändern.

Brandgefährliche Bahnübergänge: Wo Unfallrisiko in Wernigerode zuerst entschärft wird

Sicherheitsrisiko in der Wernigerode - dieser Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen hat noch keine Schranken.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wernigerode - Die Gleise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) schlängeln sich kilometerweit durch Wernigerode – über Straßen, über Fußwege und wie am Westerntor über eine viel befahrene Kreuzung. An etlichen Bahnübergängen ohne eine Schranke. Das hat in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen und brenzligen Situationen geführt.