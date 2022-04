Unglücksblock von Gasexplosion in Blankenburg ist abgerisssen

Ende 2019 erschütterte eine tödliche Gasexplosion Blankenburg. Nun ist das betroffene Wohnhaus in der Harz-Stadt abgerissen. So geht es weiter:

Der Unglücksblock an der Bertholt-Brecht-Straße in Blankenburg ist komplett dem Erdboden gleich gemacht.

Blankenburg - Der Abriss dreier Hauseingänge in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg, die im Dezember 2019 bei einer Gasexplosion stark beschädigt worden waren, ist abgeschlossen. Wie Thomas Kempf, Geschäftsführer der Blankenburger Wohnungsgesellschaft, mitteilte, müssen nur noch kleinere Arbeiten in Vorbereitung des geplanten Neubaus mit Sozialstation und barrierefreien Wohnungen auf der beräumten Fläche ausgeführt werden.