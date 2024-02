Urlaub in Wernigerode Ferienwohnungen mit fünf Sternen: Welcher Luxus Urlaubern im Harz geboten wird

Ein Ehepaar bietet Fünf-Sterne-Ferienwohnungen in Wernigerode an – und ist damit nicht allein für den Urlaub im Harz. In welchen Orten es Nobel-Unterkünfte gibt und wie viel eine Nacht darin kostet.