Immer wieder werden die Hinweisschilder im Essbare-Wildpflanzen-Park in Benneckenstein Ziel von Vandalismus: Aufkleber und Farbanstriche verunstalten die Tafeln, die Mitglieder sind empört.

Von Matthias Distler 31.08.2025, 10:45
Ein Beispiel für ein verunstaltetes Schild, eine Sponsorentafel, im Wildpflanzenpark in Benneckenstein.
Ein Beispiel für ein verunstaltetes Schild, eine Sponsorentafel, im Wildpflanzenpark in Benneckenstein. Foto: Wildpflanzenverein Benneckenstein

Benneckenstein. - „Empört und entsetzt“ sind Mitglieder des Wildpflanzenvereins in Benneckenstein: Immer wieder werden Hinweisschilder und Sponsorentafeln, die im Essbare-Wildpflanzen-Park der Oberharz-Stadt stehen, das Ziel von Vandalismus.