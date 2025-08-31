Immer wieder werden die Hinweisschilder im Essbare-Wildpflanzen-Park in Benneckenstein Ziel von Vandalismus: Aufkleber und Farbanstriche verunstalten die Tafeln, die Mitglieder sind empört.

Vandalismus im Oberharz: Schilder im Wildpflanzenpark immer wieder verunstaltet

Ein Beispiel für ein verunstaltetes Schild, eine Sponsorentafel, im Wildpflanzenpark in Benneckenstein.

Benneckenstein. - „Empört und entsetzt“ sind Mitglieder des Wildpflanzenvereins in Benneckenstein: Immer wieder werden Hinweisschilder und Sponsorentafeln, die im Essbare-Wildpflanzen-Park der Oberharz-Stadt stehen, das Ziel von Vandalismus.