Abseits des Oberharzer Walpurgis-Spektakels wird Einheimischen wie Besuchern eine Party-Alternative in Wernigerode geboten. Das ist geplant.

Walpurgis-Nacht im Harz: So wird in Wernigerode gefeiert

Hexen und Teufel erobern am letzten April-Wochenende wieder Wernigerode, um Walpurgis zu feiern.

Wernigerode - Der Trubel in der Walpurgis-Hochburg Schierke ist einigen zu viel des Guten, weiß der Wernigeröder Gastwirt Michael Wiecker. Auf das Hexenfest verzichten müssen sie dennoch nicht. Er verspricht: Auch in Wernigerode wird am 29. und 30. April Party geboten.

In Wernigerode wird auf dem Nicolai-Platz, mitten in der Innenstadt, gefeiert – aber eben etwas ruhiger als im Oberharz. „Das hat sich seit 15 Jahren bewährt“, sagt Michael Wiecker. „Erfahrungsgemäß sind es abends vor allem die Einheimischen, die hier herkommen, und tagsüber stimmen sich die Besucher ein, bevor sie zu den Feiern im Oberharz starten.“

Walpurgis: Schlagerparty in Wernigeröder Innenstadt

Gelegenheit dafür gibt es am Samstag, 29. April, ab 11 Uhr mit einem Unterhaltungsprogramm. Ab 18 Uhr lädt dann DJ Vossi zu einer Schlagerparty ein. „Wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Abend schon gegen 22 Uhr ausklingen zu lassen – der nächste Tag wird für die meisten lang“, so Wiecker. „Und wer noch nicht genug vom Feiern hat, findet in der Umgebung Locations, wo er noch feiern kann.“

Auf dem Nicolaiplatz starten Ausschank und Programm wieder am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr. „Ich freue mich besonders, dass wir am Nachmittag wieder die Prämierung der schönsten Kinderhexe und des schönsten Kinderteufels vornehmen können“, so Wiecker.

Hexen- und Teufelskostüme sind in der Walpurgisnacht gefragt

Auch viele Erwachsene lassen es sich nicht nehmen, aufwendig kostümiert Wernigerode zu erkunden, sagt er. Im vorigen Jahr leuchteten einige von ihnen mit der abendlichen Bühnenshow um die Wette – sie hatten Lichterketten in ihre Maskerade integriert. Er hoffe auch dieses Jahr auf so viel Einfallsreichtum und Kostüme, sagt der Veranstalter.

Für Stimmung am Sonntagabend sorgt die Band Atemlos. „Die ist in Wernigerode keine Unbekannte. Sie war schon bei der Wiesngaudi im vorigen Jahr zu erleben“, informiert Wiecker. Um Mitternacht soll der Party-Reigen enden.

Eintritt kosten die Veranstaltungen an beiden Tagen nicht. „Ich finde es schön, wenn die Wernigeröder in ihrer Stadt feiern können, ohne Eintritt zahlen zu müssen“, erläutert der Organisator. Je nach Wetterlage rechne er am Sonntagabend mit rund 1000 Besuchern.