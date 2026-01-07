Polizei sowie Bergwacht aus Sachsen-Anhalt und Niedersachsen hatten nach einem vermissten Senior aus Ilsenburg gesucht. Nun wurde die Suche nach ihm beendet.

Die Polizei beendet die Öffentlichkeitsfahndung nach einem 83-jährigen Senior aus Ilsenburg.

Ilsenburg. – Seit Dienstag, 6. Januar, wurde ein 83-jähriger Senior aus Ilsenburg vermisst. Bei der Suche nach dem Mann kamen sowohl ein ausgebildeter Suchhund als auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz.

Nun meldet die Polizei, dass die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 83-Jährigen beendet wurde.