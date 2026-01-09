Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt setzt Zerbst auf zusätzliche Schutzmaßnahmen. 2026 sollen neue mobile Zufahrtssperren für mehr Sicherheit bei Veranstaltungen sorgen.

Okta-Blöcke statt Beton: Zerbst setzt auf innovative Sperren für Stadtfeste

Beim Zerbster Spargelfest 2025 waren die Durchfahrtssperren noch geliehen, inzwischen verfügt die Stadt über eigene Sperrsysteme und 2026 soll weiter in die Absicherung von Veranstaltungen investiert werden.

Zerbst - Kurz nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat Zerbst in die verstärkte Absicherung der Stadtfeste investiert. Gut 80.000 Euro flossen in mobile Barrieren, die ein Befahren des Veranstaltungsareals verhindern sollen. Nun wird weiter aufgerüstet, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) in einem Pressegespräch zum Jahreswechsel informierte.