weather schneefall
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zerbst
    4. >

  4. Investition in die Sicherheit: Okta-Blöcke statt Beton: Zerbst setzt auf innovative Sperren für Stadtfeste

EIL:
Schneeverwehungen, Eisregen und Glätte! DWD warnt vor Wetter-Chaos in Sachsen-Anhalt
Schneeverwehungen, Eisregen und Glätte! DWD warnt vor Wetter-Chaos in Sachsen-Anhalt

Investition in die Sicherheit Okta-Blöcke statt Beton: Zerbst setzt auf innovative Sperren für Stadtfeste

Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt setzt Zerbst auf zusätzliche Schutzmaßnahmen. 2026 sollen neue mobile Zufahrtssperren für mehr Sicherheit bei Veranstaltungen sorgen.

Von Daniela Apel 09.01.2026, 06:09
Beim Zerbster Spargelfest 2025 waren die Durchfahrtssperren noch geliehen, inzwischen verfügt die Stadt über eigene Sperrsysteme und 2026 soll weiter in die Absicherung von Veranstaltungen investiert werden.
Beim Zerbster Spargelfest 2025 waren die Durchfahrtssperren noch geliehen, inzwischen verfügt die Stadt über eigene Sperrsysteme und 2026 soll weiter in die Absicherung von Veranstaltungen investiert werden. Archiv-Foto: Heiko Röder

Zerbst - Kurz nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat Zerbst in die verstärkte Absicherung der Stadtfeste investiert. Gut 80.000 Euro flossen in mobile Barrieren, die ein Befahren des Veranstaltungsareals verhindern sollen. Nun wird weiter aufgerüstet, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) in einem Pressegespräch zum Jahreswechsel informierte.