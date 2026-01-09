EIL:
Investition in die Sicherheit Okta-Blöcke statt Beton: Zerbst setzt auf innovative Sperren für Stadtfeste
Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt setzt Zerbst auf zusätzliche Schutzmaßnahmen. 2026 sollen neue mobile Zufahrtssperren für mehr Sicherheit bei Veranstaltungen sorgen.
Zerbst - Kurz nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hat Zerbst in die verstärkte Absicherung der Stadtfeste investiert. Gut 80.000 Euro flossen in mobile Barrieren, die ein Befahren des Veranstaltungsareals verhindern sollen. Nun wird weiter aufgerüstet, wie Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) in einem Pressegespräch zum Jahreswechsel informierte.