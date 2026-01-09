weather schneefall
1,6 Millionen Euro Kosten Kopfsteinplaster oder lieber Asphalt? Magdeburger diskutieren über Straßenausbau

In Magdeburg ist der grundhafte Ausbau einer Straße geplant. Das sorgt für Diskussionen im Stadtteil.

Von Romy Bergmann 09.01.2026, 06:20
Blick auf die Burchardstraße in Cracau: Die geplante Sanierung sorgt für Diskussionen – zwischen Asphalt für mehr Komfort und dem Wunsch nach denkmalgerechtem Pflaster. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Der geplante Ausbau der Burchardstraße in Magdeburg-Cracau sorgt weiter für Gesprächsstoff. Bei der jüngsten Sitzung der Gemeinwesenarbeit (GWA) Ostelbien haben sich Anwohnerinnen und Anwohner über die Pläne ausgetauscht – und dabei deutlich gemacht, was ihnen besonders am Herzen liegt.