In Magdeburg ist der grundhafte Ausbau einer Straße geplant. Das sorgt für Diskussionen im Stadtteil.

Blick auf die Burchardstraße in Cracau: Die geplante Sanierung sorgt für Diskussionen – zwischen Asphalt für mehr Komfort und dem Wunsch nach denkmalgerechtem Pflaster.

Magdeburg. - Der geplante Ausbau der Burchardstraße in Magdeburg-Cracau sorgt weiter für Gesprächsstoff. Bei der jüngsten Sitzung der Gemeinwesenarbeit (GWA) Ostelbien haben sich Anwohnerinnen und Anwohner über die Pläne ausgetauscht – und dabei deutlich gemacht, was ihnen besonders am Herzen liegt.