1,6 Millionen Euro Kosten Kopfsteinplaster oder lieber Asphalt? Magdeburger diskutieren über Straßenausbau
In Magdeburg ist der grundhafte Ausbau einer Straße geplant. Das sorgt für Diskussionen im Stadtteil.
09.01.2026, 06:20
Magdeburg. - Der geplante Ausbau der Burchardstraße in Magdeburg-Cracau sorgt weiter für Gesprächsstoff. Bei der jüngsten Sitzung der Gemeinwesenarbeit (GWA) Ostelbien haben sich Anwohnerinnen und Anwohner über die Pläne ausgetauscht – und dabei deutlich gemacht, was ihnen besonders am Herzen liegt.