Verschwundenes Kloster: In Wernigerodes Wald sind Archäologen einer Sensation auf der Spur

Wernigerode/Darlingerode - Himmelpforte – einst wohnten hier Mönche. Sie bauten Wein an, beteten und gaben ihr Leben Gott und ihrer Religion hin. Fast 500 Jahre ist das her. Kaum noch etwas erinnert an das Augustinerkloster im Südwesten von Wernigerode. Bis auf eine Handvoll Steine und ein paar künstliche Teiche. Doch die verlassene Waldlichtung in Hasserode birgt viele Geheimnisse. Geheimnisse, die Archäologen jetzt lüften wollen.