Direkt neben der Hasseröder Brauerei in Wernigerode verliert ein Lkw am Mittwoch, 15. November, seine Ladung. Die Straße muss für Stunden gesperrt werden.

Vollsperrung: Bierflaschen legen Verkehr in Wernigerode lahm

Unfall an der Hasseröder Brauerei

Vor der Hasseröder Brauerei in Wernigerode ist am Mittwoch, 15. November, ein mit Bierflaschen beladener Lkw verunfallt.

Wernigerode. - Scherben bringen Glück. Diesem alten Sprichwort werden Autofahrer, die am Mittwoch in Wernigerode unterwegs waren, widersprechen. Für sie bedeuteten Scherben, dass sie stundenlang Umleitungen in Kauf nehmen mussten. Der Grund: Ein mit Flaschen beladener Laster ist auf Höhe der Hasseröder Brauerei verunfallt.