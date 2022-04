Schulentwicklungsplanung im Harzkreis Vorstoß für Schulnetz im Harzkreis ohne Löcher

Der Kreistag soll Einzugsbereiche für HarzerGymnasien beschließen. Alle Standorte sollen so langfristig gesichert werden. Bereits jetzt gibt es Zustimmung wie Ablehnung. Was die Kreisverwaltung plant und was die Kommunen dazu sagen.