Wernigerodes Feuerwehr rückte mit dem jüngsten Großbrand am Brocken deutschlandweit in den Fokus. Für die Kameraden aus der Harz-Stadt sind solche Vegetationsbrände aber beileibe nicht die einzige Herausforderung.

Waldbrände am Brocken und vieles mehr: Wernigerodes Feuerwehr vor Rekordjahr

Ein Waldbrand am Königsberg unterhalb der Brockenkuppe beschäftige Wernigerodes Feuerwehr Anfang September tagelang.

Wernigerode/MG. - Feuerwehrleute sind Wernigerode und den fünf Ortsteilen der Harz-Stadt dieses Jahr häufiger gefordert denn je - nicht nur beim jüngsten Großbrand am Brocken. Das gaben Matthias Treuthardt, in der Stadtverwaltung zuständig für Brand- und Katastrophenschutz, und die Stadtwehrleitung in der jüngsten Sitzung des Ordnungsausschusses bekannt.