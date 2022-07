Waldbühne Benneckenstein: Bald wieder Theater im Harz

Benneckenstein - Seit einiger Zeit rührt sich wieder etwas an der malerischen Waldbühne in Benneckenstein. Dort treffen Mitglieder des Vereins Kulturrevier Harz mit freiwilligen Helfern Vorbereitungen für die diesjährige Auflage des Theaternatur-Festivals. Der Verein hat einiges vor. Seine Mitglieder wollen das Gelände so attraktiv wie möglich gestalten. Dafür packen zurzeit viele fleißige Hände mit an.