Mittelalterspektakel, Live-Musik und Hexenumzug: Was den Besuchern zur Walpurgis in Schierke geboten wird, wo sie parken können und wo der Shuttle zur Party startet.

Schierke - Walpurgis naht und damit eine Zeit voller Mystik und Hexentrubel im Harz. Eine der größten Veranstaltungen rund um das sagenumwobene Fest findet in Schierke statt.

Wann wird Walpurgis gefeiert?

Traditionell startet die Walpurgisnacht am Abend des 30. April. In Schierke aber wird gleich zwei Tage lang, Samstag, 29., und Sonntag, 30. April, gefeiert. Los geht es jeweils um 11 Uhr.

Hexen und Teufel treffen sich traditionell am Brocken, um die traditionelle Walpurgisnacht zu feiern. Foto: Matthias Bein/dpa Foto: dpa

Irland im Harz

Mit einer Irish-Folk-Night wird das Walpurgis-Wochenende am Samstag, 29. April, in Schierke musikalisch gestartet. Wobei „Night“, also Nacht, nicht wörtlich zu nehmen ist: Den ganzen Tag über sorgen Bands wie Worrystone, Celtic Chaos und die Wernigeröder Lokalmatadoren von Cellart auf den Bühnen für Stimmung.

Zeitreise ins Mittelalter

Wahrsager, Axtwerfer, Schmiede und mehr nehmen die Besucher am Walpurgis-Wochenende in Schierke mit auf eine Zeitreise. Der Kurpark verwandelt sich in einen Mittelalter-Erlebnismarkt. Geboten werden Ritterkämpfe, Gaukler- und Tanz-Aufführungen.

Am Sonntag, 30. April, wird das Mittelalter auch musikalisch in den Fokus gerückt: Die Rocker von Tanzwut feiern ihre „Silberhochzeit“ auf der Bühne in Schierke, kündigt Roman Müller von der Wernigerode Tourismus GmbH (WTG) an, die für die Organisation des Spektakels verantwortlich ist. Der Auftritt beginnt um 22 Uhr im Kurpark.

Zur Walpurgisnacht gibt es an vielen Orten in Sachsen-Anhalt Hexenfeuer. Foto: imago images/photo2000

Zuvor dürfen sich die Feierlustigen zum Beispiel auf Bergfolk aus Wernigerode oder die Walpurgis-Stammgäste Nobody Knows aus Stendal freuen.

Party in der Schierker Feuerstein-Arena

Ein DJ-Team und die Live-Cover-Band Sunbeat bitten am 30. April ab 18 Uhr in der Schierker Feuerstein-Arena zum Tanz. „Das ist etwas für alle Partyhungrigen, die nichts mit Mittelalter am Hut haben“, sagt Veranstaltungsprofi Christian Legler augenzwinkernd.

Escape-Game und Walpurgisführung

Rätsel-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten, versichert Roman Müller von der WTG. Auf sie wartet an beiden Festtagen ein Escape-Game, genauer gesagt ein mobiler Rätselraum mit dem Titel „Hexenring und Teufelskreis“. Vorherige Reservierungen werden empfohlen.

Gleiches gilt für die Walpurgis-Führung „Im Hexenwahn mit Teufelsminen“, bei der die Teilnehmer mehr über die Tradition und Schierke erfahren sollen. Die Tour startet am 29. April um 17 Uhr.

Kinder – und Erwachsene – die sich in Hexen und Teufel verwandeln wollen, können sich an der Tourist-Info kostenlos schminken lassen. Das Angebot gilt am Sonnabend von 12 bis 15 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

Hexenumzug durch Schierke

Erstmals nach der Corona-Zwangspause kann zu Walpurgis wieder ein Hexenumzug stattfinden, kündigt Christian Legler an. Die Hexen und Teufel bevölkern ab 18.30 Uhr die Brockenstraße zwischen Jugendherberge und Rathaus. Begleitet wird der Umzug von Walk-Acts, Musik und hiesigen Vereinen, die sich mit Schaubildern einbringen, wie Roman Müller verspricht.

Multimedia-Show um Mitternacht

Mit Einbruch der Dunkelheit wird am Sonntag, 30. April, das Walpurgisfeuer entzündet und der Oberteufel begrüßt seine Gäste im Kurpark.

Den Abschluss des Festwochenendes bilde „eine spektakuläre Multimedia-Show“, wie die Organisatoren versprechen. Gegen Mitternacht wird so der Mai begrüßt.

Parken und Shuttle-Busse am Walpurgis-Wochenende

Rund 700 Parkplätze stehen den Besuchern im Parkhaus „Am Winterbergtor“ in Schierke zur Verfügung. Zudem wird allen, die ein Walpurgis-Ticket vorweisen können, am 30. April ein kostenfreier Shuttlebus-Service angeboten. Startpunkte sind der Anger-Parkplatz in Wernigerode sowie der Großparkplatz in Drei Annen Hohne.

Straßensperrung in Schierke

Für den Hexenumzug wird die Durchfahrt durch Schierke am 30. April in der Zeit von 18 bis 20 Uhr voll gesperrt. Ausnahmen gibt es nur für Anwohner und die Shuttle-Busse, informieren die Veranstalter.

Eintrittspreise und Ticketverkauf für Walpurgis-Party

Tickets für das Walpurgis-Spektakel in Schierke gibt es in den Tourist-Infos in Wernigerode und Schierke sowie online unter www.die-walpurgis-schierke.de. Wer an beiden Tagen, 29. und 30. April, feiern möchte, zahlt im Vorverkauf 26 Euro. Karten für den 29. April sind im Vorverkauf für zwölf Euro erhältlich, die für den 30. April für 18 Euro. An den Tages- beziehungsweise Abendkassen sind die Tickets etwas teurer. Kinder bis 14 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Sind zu Walpurgis noch Zimmer frei?

Mehrere Tausend Besucher werden zu dem Walpurgis-Wochenende in Schierke erwartet. 2022 war mit insgesamt mehr als 10.000 Feiernden „das erfolgreichste Walpurgis aller Zeiten“, berichtet WTG-Chef Andreas Meling. Spiele das Wetter mit, werde in diesem Jahr ähnlich viel Resonanz erwartet – zumal die Veranstaltung auf dem Hexentanzplatz in Thale dieses Jahr aufgrund von Bauarbeiten nicht stattfindet.

Kartenreservierungen seien bereits aus ganz Deutschland – von Hamburg bis Süddeutschland – eingegangen, berichtet Roman Müller. Das schlage sich auch in den Buchungsanfragen für Übernachtungsmöglichkeiten nieder. „Schierke ist schon ausgebucht.“ In den umliegenden Orten seien aber noch Zimmer frei.

Walpurgis auf dem Brocken

Gibt es auch Veranstaltungspunkte auf dem Brockengipfel? „Der bleibt den Hexen und Teufeln vorbehalten“, sagt Christian Legler lachend. Immerhin handele es sich um Nationalpark-Gelände.

Party-Cocktail: Hexentrunk

Für alle, die sich fragen, was Hexen und Teufel auf Partys trinken, hat Schierker-Feuerstein-Geschäftsführer Walter Möller die Antwort: Ein Mixgetränk aus seinem Likör und der Harzer Kräuterhexe, einer Limonade von Blankenburger Wiesenquell. Ausgegeben wird der Hexentrunk – wie alle Getränke zu Walpurgis – in Pfandbechern.