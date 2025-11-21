Der Weihnachtsmarkt in Elend findet am Samstag, 29. November 2025, an und in der Holzkirche Elend statt. Zum ersten Advent einen Tag später gibt es eine weitere Veranstaltung.

Weihnachtsmarkt im Oberharz: Was Besuchern an der Holzkirche Elend geboten wird

Die Holzkirche in Elend im Winter 2024. Dort findet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 29. November 2025, statt.

Elend. - In Elend wird die Weihnachtszeit eingeläutet: In der Adventszeit finden viele Veranstaltungen an der Holzkirche und im Ort statt. Den Anfang macht der Weihnachtsmarkt an der Kirche am Samstag, 29. November 2025. Für den Markt hat sich der Förderverein ein Programm für große und kleine Besucher einfallen lassen.