Der Weihnachtsmarkt in Wernigerode 2024 ist um einen Anlaufpunkt reicher: An der Krellschen Schmiede wurde ein Wintermarkt aufgebaut. Eine Hauruckaktion, wie die Betreiber verraten. Was sie anbieten und wann sie öffnen.

Weihnachtsmarkt in Wernigerode wird größer: Vorfreude an der Krellschen Schmiede

Weihnachtsmarkt in Wernigerode 2024: Anja Schult (2. von links) und André Sonsalla (4. von links) haben mit der Unterstützung zahlreicher Helfer den Hof der Krellschen Schmiede in Wernigerode in einen Wintermarkt verwandelt.

Wernigerode. - Der Filmhof an der Krellschen Schmiede ist in den vergangenen Jahren der Geheimtipp während des Wernigeröder Weihnachtsmarktes gewesen. Doch dieses Mal werden „Feuerzangenbowle“ und Co. im Rathausinnenhof gezeigt, das Tor an der Breiten Straße blieb geschlossen. Bislang. Zwei Wernigeröder wagen den Neustart.