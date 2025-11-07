Der Heimatverein Oebisfelde veröffentlicht seit September die Reihe „Zeitzeugenbroschüre“. Im Dezember erscheint die zweite Broschüre, die sich mit der „Aktion Ungeziefer“ befasst.

Zeit in der Zone: Neue Zeitzeugenbroschüre beleuchtet „Aktion Ungeziefer“ von 1952

Dörte Engel und der Vorsitzende des Heimatvereins Ulrich Pettke präsentieren die Broschüre in der Buchhandlung Hoffmann in Oebisfelde.

Oebisfelde. - Nach mehr als zweieinhalb Jahren intensiver Arbeit stellt der Oebisfelder Heimatverein am 2. Dezember um 17 Uhr in der Buchhandlung Hoffmann seine neue Zeitzeugenbroschüre „Aktion Ungeziefer“ vor. Die fast 90-seitige Publikation dokumentiert die Ereignisse des Jahres 1952, als politisch missliebige Bürger in einer geheim geplanten Aktion aus ihren Wohnungen geholt und ins Hinterland deportiert wurden.