weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oebisfelde
    4. >

  4. Heimatverein Oebisfelde: Zeit in der Zone: Neue Zeitzeugenbroschüre beleuchtet „Aktion Ungeziefer“ von 1952

Heimatverein Oebisfelde Zeit in der Zone: Neue Zeitzeugenbroschüre beleuchtet „Aktion Ungeziefer“ von 1952

Der Heimatverein Oebisfelde veröffentlicht seit September die Reihe „Zeitzeugenbroschüre“. Im Dezember erscheint die zweite Broschüre, die sich mit der „Aktion Ungeziefer“ befasst.

Von Cedar D. Wolf 07.11.2025, 18:30
Dörte Engel und der Vorsitzende des Heimatvereins Ulrich Pettke präsentieren die Broschüre in der Buchhandlung Hoffmann in Oebisfelde.
Dörte Engel und der Vorsitzende des Heimatvereins Ulrich Pettke präsentieren die Broschüre in der Buchhandlung Hoffmann in Oebisfelde. Foto: Heimatverein Oebisfelde

Oebisfelde. - Nach mehr als zweieinhalb Jahren intensiver Arbeit stellt der Oebisfelder Heimatverein am 2. Dezember um 17 Uhr in der Buchhandlung Hoffmann seine neue ZeitzeugenbroschüreAktion Ungeziefer“ vor. Die fast 90-seitige Publikation dokumentiert die Ereignisse des Jahres 1952, als politisch missliebige Bürger in einer geheim geplanten Aktion aus ihren Wohnungen geholt und ins Hinterland deportiert wurden.