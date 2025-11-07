Heimatverein Oebisfelde Zeit in der Zone: Neue Zeitzeugenbroschüre beleuchtet „Aktion Ungeziefer“ von 1952
Der Heimatverein Oebisfelde veröffentlicht seit September die Reihe „Zeitzeugenbroschüre“. Im Dezember erscheint die zweite Broschüre, die sich mit der „Aktion Ungeziefer“ befasst.
07.11.2025, 18:30
Oebisfelde. - Nach mehr als zweieinhalb Jahren intensiver Arbeit stellt der Oebisfelder Heimatverein am 2. Dezember um 17 Uhr in der Buchhandlung Hoffmann seine neue Zeitzeugenbroschüre „Aktion Ungeziefer“ vor. Die fast 90-seitige Publikation dokumentiert die Ereignisse des Jahres 1952, als politisch missliebige Bürger in einer geheim geplanten Aktion aus ihren Wohnungen geholt und ins Hinterland deportiert wurden.