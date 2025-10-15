Facebook-Post über vermisstes Kind Wernigerode im Visier von Fake-News? Was ist dran an der angeblichen Entführung von Emma Fuchs (11)?

Ein Facebook-Post über die angebliche Entführung der elfjährigen Emma Fuchs aus Wernigerode sorgt für Entsetzen – doch die Polizei im Harz sieht eine ganz andere Gefahr. Was steckt hinter der dramatischen Meldung, die sich bundesweit verbreitet?