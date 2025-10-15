Eil
Facebook-Post über vermisstes Kind Wernigerode im Visier von Fake-News? Was ist dran an der angeblichen Entführung von Emma Fuchs (11)?
Ein Facebook-Post über die angebliche Entführung der elfjährigen Emma Fuchs aus Wernigerode sorgt für Entsetzen – doch die Polizei im Harz sieht eine ganz andere Gefahr. Was steckt hinter der dramatischen Meldung, die sich bundesweit verbreitet?
15.10.2025, 12:00
Wernigerode. - Die elfjährige Emma Fuchs aus Wernigerode ist verschleppt worden und wird vermisst: Diese Nachricht auf Facebook sorgt für Entsetzen, schürt Ängste. Die Polizei suche unter Hochdruck nach dem Mädchen, steht weiter geschrieben.