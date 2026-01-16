Dynamisch, bunt, erfolgreich – diese Zukunftsbild zeichnen Politik, Wirtschaft und Kultur für Wernigerode zum Neujahrsempfang 2026. Doch es gibt auch Sorgen in der Harz-Stadt.

Wernigerode im Zukunftscheck: Welche Chancen – und Risiken – die Harz-Stadt 2026 bewegen

Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) schlägt beim Neujahrsempfang die Klappe für den Film "Wernigerode 2026".

Wernigerode. - Zum Neujahrsempfang 2026 richten Entscheidungsträger und Vertreter von wichtigen Institutionen einen Blick in die Zukunft Wernigerodes. In einem kurzen Video geben sie ihre Wünsche und Prognosen für die Harz-Stadt preis – kein anderes Wort fällt dabei so oft wie „bunt“.