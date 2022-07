Wernigerode: Löscharbeiten mit Schwierigkeiten

Mindestens 500.000 Euro Sachschaden, aber glücklicherweise keine Verletzten: Das ist die Bilanz der Feuernacht von Wernigerode. Allerdings sorgte ein Autofahrer bei den Löscharbeiten an dem Mehrfamilienhaus in der Forckestraße mächtig für Ärger.

Um 20.56 Uhr ist am Freitag die Feuerwehr alarmiert worden. In der Forckestraße in Wernigerode stand ein Mehrfamilienhaus lichterloh in Flammen.

Wernigerode/Harzkreis - Aufatmen in Wernigerode: Das Großfeuer in Wernigerodes Innenstadt – die Volksstimme berichtete bereits am Samstag – hat die Einsatzkräfte am Freitag (15. Juli) zwar bis weit nach Mitternacht in Atem gehalten. Glücklicherweise wurde bei dem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Forckestraße aber niemand verletzt. Alle anwesenden Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Auch keiner der insgesamt 112 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kam zu Schaden. Dabei hatten die Wehrleute mit einigen Schwierigkeiten und einem uneinsichtigen Autofahrer zu kämpfen. Letzterer ist nun ein Fall für die Justiz.