Die CSD-Organisatoren in Wernigerode stehen vor völlig neuen Herausforderungen. Während die Community für Sichtbarkeit und Toleranz kämpft, wächst gleichzeitig die Angst – und nicht nur bei Mitgliedern. Was steckt hinter der Eskalation?

Wernigerode. - Der Termin für den vierten Christopher Street Day (CSD) in Wernigerode steht fest. Doch statt sich in die Vorbereitungen zu stürzen, stehen die Organisatoren vor einem handfesten Problem. „So eine Situation kenne ich aus keiner anderen Stadt“, sagt Falko Jentsch. Die Feindseligkeit gegen die queere Community hätten Ausmaße angenommen, an die noch vor wenigen Jahren nicht zu denken war.