Party im Harz Wernigeröder Wiesngaudi: So bunt war das Oktoberfest 2025 (mit Fotogalerie)
Die erste Wernigeröder Wiesngaudi unter neuer Leitung lockte Tausende ins Festzelt. Doch hinter den Kulissen wird jetzt gerechnet: Rentiert sich das Party-Format und wird es 2026 eine Fortsetzung des Harzer Oktoberfests geben?
Aktualisiert: 29.09.2025, 10:06
Wernigerode. - Das wars – die erste Wernigeröder Wiesngaudi unter neuer Regie ist gelaufen. Tausende Besucher feierten ausgelassen im Festzelt auf dem Ochsenteichgelände. Aber wie zufrieden sind die Organisatoren mit ihrer Premiere?