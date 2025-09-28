weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Oktoberfest im Harz 2025 – Wernigeröder Wiesngaudi im Rückblick

Party im Harz Wernigeröder Wiesngaudi: So bunt war das Oktoberfest 2025 (mit Fotogalerie)

Die erste Wernigeröder Wiesngaudi unter neuer Leitung lockte Tausende ins Festzelt. Doch hinter den Kulissen wird jetzt gerechnet: Rentiert sich das Party-Format und wird es 2026 eine Fortsetzung des Harzer Oktoberfests geben?

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 29.09.2025, 10:06
Beste Stimmung bei der Wernigeröder Wiesengaudi 2025: Wernigerodes traditionelles Oktoberfest stieg am 26. und 27. September.
Beste Stimmung bei der Wernigeröder Wiesengaudi 2025: Wernigerodes traditionelles Oktoberfest stieg am 26. und 27. September. Foto: Matthias Bein

Wernigerode. - Das wars die erste Wernigeröder Wiesngaudi unter neuer Regie ist gelaufen. Tausende Besucher feierten ausgelassen im Festzelt auf dem Ochsenteichgelände. Aber wie zufrieden sind die Organisatoren mit ihrer Premiere?