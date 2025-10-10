Die Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins will gleich zwei Jubiläen in ihrem Basislager Brocken feiern. Fast hätte eine Rotte Wildschweine den Alpinisten einen Strich durch die Rechnung gemacht. So konnte das Fest in Schierke gerettet werden.

Wildschweine haben das Gelände des Deutschen Alpenvereins Wernigerode in Schierke verwüstet.

Schierke. - Thomas Eckert war erschrocken, als er vor 14 Tagen das Basislager Brocken in Schierke besuchte. Auf dem Gelände des Deutschen Alpenvereins (DAV) soll am Wochenende vom 10. bis 12. Oktober das Doppeljubiläum der Sektion Wernigerode stattfinden. Wildschweine auf Futtersuche hatten aber das Areal umgepflügt. An den Aufbau von Kletterturm, Info-Ständen und Bühne war nicht zu denken. Damit stand die Feier auf der Kippe.