  4. Gefahr für Mensch und Haustier: Wildtier-Alarm in Wernigerode: Von kranken Füchsen bis hin zur Wildschweinplage

Nicht nur Gartenbesitzer sind in Wernigerode in Sorge: Wildschweine, an Räude erkrankte Füchse und Waschbären sind stellenweise eine echte Plage in der Harz-Stadt. Wie der neue Stadtjäger der Lage nun Herr werden will.

Von Sandra Reulecke 03.10.2025, 10:30
Wildschweine sorgen für Probleme in Wernigerode - insbesondere im Ortsteil Schierke und dem Stadtteil Hasserode.
Wildschweine sorgen für Probleme in Wernigerode - insbesondere im Ortsteil Schierke und dem Stadtteil Hasserode. Symbolbild: Lino Mirgeler/dpa

Wernigerode. - Für Haustiere gefährliche, ansteckende Krankheiten, verwüstete Gärten und Parks, angeknabberte Schläuche in Autos: Wildtiere werden immer wieder zu einem ernsthaften Problem in Wernigerode. Wie groß das ist und welche Ortsteile der Harz-Stadt besonders betroffen sind, erläutert Stadtjäger Sylvio Sgodzay.