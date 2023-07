Darum wird die Straße in Elbingerode ab Montag grundhaft saniert.

Wolfshagen in Elbingerode wird voll gesperrt

Ein Teil der Straße Wolfshagen in Elbingerode wird ab Montag vollgesperrt.

Elbingerode - Die Straße Wolfshagen wird ab Montag teilweise für den Straßenverkehr gesperrt. Die Ursache dafür ist, dass die Straße grundhaft ausgebaut wird, teilt Andreas Weingarten vom Bauamt der Stadt Oberharz am Brocken mit. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt mit dem Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (WAHB) und dem Stromversorger Avacon.

Nachdem der WAHB die alte Zement-Asbest-Trinkwasserleitung durch moderne Rohre ersetzt habe, werde nun die Straße neu aufgebaut. Die Fahrbahn werde 70 Zentimeter tief ausgekoffert, zum Teil sollen die Bordanlagen, Einläufe und Straßenlaternen erneuert werden. Für das gesamte Projekt sind laut Plan Kosten in Höhe von rund 600.000 Euro veranschlagt, die sich die Projektpartner teilen.

Umleitung über Feldweg

Dafür soll ab Montag, 31. Juli, 8 Uhr, der Bereich von der Kreuzung mit der Rohrbachstraße bis zur Kreuzung mit Kahlenberg und Bleichenkopf voll gesperrt werden. Damit die Anwohner sowie das Alten- und Pflegeheim Bleichenkopf erreichbar bleiben, wird für Pkw eine Umleitung eingerichtet über einen Feldweg, der rund 250 Meter hinter dem Ortsausgang in Richtung Wernigerode rechts abbiegt. Dieser sei eigens zu diesem Zweck ausgebaut worden, informiert Andreas Weingarten.

Größere Fahrzeuge sollen vor dem Ortsausgang rechts auf eine gesonderte Umleitungsstrecke abbiegen, die ausgeschildert wird. Ein Informationsblatt dazu wird an die betroffenen Einwohner ausgeteilt. „Wir bitten um Verständnis für die Einschränkungen“, so Weingarten. Diese würden voraussichtlich sechs Wochen lang bestehen, man versuche, die Bauarbeiten so rasch wie möglich über die Bühne zu bringen.