Sammelaktionen der Wirtschaftsjunioren Harzkreis World Cleanup Day im Harz: Gemeinsam gegen Müll und Umweltverschmutzung an sieben Orten
Ob in Halberstadt, Ballenstedt oder Ilsenburg - wer von Müll auf Gehwegen oder in Parks genervt ist, kann am 20. September im Landkreis Harz selbst anpacken. In Wernigerode ist zum „World Cleanup Day“ zudem eine besondere Aktion geplant.
Landkreis Harz/mg. - Ob achtlos fallengelassene Zigarettenstummel auf dem Gehweg, Bauabfälle in der Feldflur oder herumfliegende Plastiktüten - Müll ist ein häufiges Ärgernis für viele Harzer. Zum „World Cleanup Day“ am 20. September 2025 sagen die Wirtschaftsjunioren der Region der Umweltverschmutzung an sieben Orten im Landkreis den Kampf an.