  4. Sammelaktionen der Wirtschaftsjunioren Harzkreis: World Cleanup Day im Harz: Gemeinsam gegen Müll und Umweltverschmutzung an sieben Orten

Ob in Halberstadt, Ballenstedt oder Ilsenburg - wer von Müll auf Gehwegen oder in Parks genervt ist, kann am 20. September im Landkreis Harz selbst anpacken. In Wernigerode ist zum „World Cleanup Day“ zudem eine besondere Aktion geplant.

02.09.2025, 11:45
Zum "World Cleanup Day" am 20. September 2025 organisieren die Wirtschaftsjunioren Harzkreis Aktionen zum Müllsammeln in sieben Orten des Landkreises. Symbolfoto: Franziska Kraufmann/picture alliance/dpa

Landkreis Harz/mg. - Ob achtlos fallengelassene Zigarettenstummel auf dem Gehweg, Bauabfälle in der Feldflur oder herumfliegende Plastiktüten - Müll ist ein häufiges Ärgernis für viele Harzer. Zum „World Cleanup Day“ am 20. September 2025 sagen die Wirtschaftsjunioren der Region der Umweltverschmutzung an sieben Orten im Landkreis den Kampf an.