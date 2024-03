Es ist offiziell: Robin Pietsch bleibt der einzige Sternekoch im Harz. Seine beiden Restaurants in Wernigerode, das "Pietsch" und das "Zeitwerk" sind erneut vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet worden.

Zwei Sterne für Robin Pietsch: So sehr freut sich der Wernigeröder über die erneute Auszeichnung

Wernigerode. - Fans von Spitzenküche kommen in Sachsen-Anhalt auch dieses Jahr auf ihre Kosten: Gleich drei Restaurants in dem Bundesland sind am Dienstag, 26. März, mit je einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden.