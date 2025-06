Barleben - Barleben will attraktiv für junge Familien sein. Diese Ambition untermauert die Gemeinde nicht nur in der Ausweisung von neuen Wohngebieten. Erst vor wenigen Tagen ist zum Beispiel der Bebauungsplan für die Siedlung zwischen Ackerstraße und Breiteweg als Satzung beschlossen worden. Auch im Wohngebiet Schinderwuhne-Süd wird kräftig gebaut. Zudem sollen in Ebendorf am Sportplatz an der Barleber Straße Wohnhäuser entstehen. Weitere Vorhaben sind in der Pipeline.

