Lange stand das ehemalige Landratsamt in Wolmirstedt leer. Nun hat sich ein neuer Betreiber gefunden und bereits angefangen, die Zukunftspläne umzusetzen. Interessierten wird viel geboten und auch der Einzug ist schon geplant.

Das DRK baut das ehemalige Landratsamt um. Wie es aussehen wird, wissen Geschäftsführer Ralf Kürbis (r.) Wohnungswirtschaftsbereichsleiter André Wiklinski.

Wolmirstedt. - Das alte Landratsamt in Wolmirstedt sieht von außen fast so aus, wie immer. Wäre nicht die Eingangstür vernagelt und mit einem Plakat versehen. Die Baumaschinen auf dem Hof verraten, dass hier bereits ein Umbau läuft.