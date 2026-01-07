Eigentlich sollte die defekte Stelle auf der B189 bei Wolmirstedt komplett repariert werden. Das ist wegen der Witterung nicht möglich. Für Autofahrer gibt es trotzdem gute Nachrichten.

Die Straßendecke auf der B189 wird provisorisch mit Fräsgut verfüllt. Darauf werden Stahlplatten befestigt.

Wolmirstedt. - Gute Nachrichten für Autofahrer: Der Verkehr auf der B189 zwischen der Abfahrt Wolmirstedt von der A14 und Mose kann ab dem späten Mittwochnachmittag, 7. Januar, wieder rollen. Allerdings wird es Einschränkungen geben: Es ist nur eine Spur vorhanden, der Verkehr wird über eine Ampel geregelt. Die reparierte Stelle darf nur mit 10 Km/h befahren werden.