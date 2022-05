Barleben begrüßt seine jüngsten Einwohner

Es ist schon Tradition in Barleben: Bürgermeister und Ortsbürgermeister empfangen Eltern und ihren Nachwuchs in der Begegnungsstätte

Zur ersten Babybegrüßung in diesem Jahr wurden sechs junge Familien mit ihrem Nachwuchs empfangen.

Barleben - In Barleben sind erstmals in diesem Jahr die jüngsten Einwohner der Gemeinde empfangen worden. So hatten Gemeindebürgermeister Frank Nase sowie Ortsbürgermeister Claus Lehmann (beide CDU) gemeinsam Eltern und ihren jüngst geborenen Nachwuchs zur Babybegrüßung eingeladen.