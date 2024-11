Nadine Priesing und Kinder des Cornelius-Werkes in Burg werden – wie bereits im vergangenen Jahr- am 25. November wieder einen Weihnachtsbaum mit ihren Wünschen schmücken.

Barleben - Seit über zehn Jahren organisiert Nadine Priesing vom „Kosmetikstudio Unique“ in Barleben eine Spendenaktion für das Cornelius-Werk in Burg im Jerichower Land. Welchen Kindern die Aktion zugute kommt.

Das Cornelius Werk in Trägerschaft der Dachstiftung Diakonie ist eine Einrichtung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für benachteiligte junge Menschen in freier Trägerschaft. Es widmet sich in erster Linie traumatisierten Kindern und Jugendlichen.

So kann jeder helfen

Aber wie funktioniert nun diese Spendenaktion? „Und zwar wird ein Weihnachtsbaum als Wunschbaum von den Kindern und Jugendlichen des Cornelius-Werkes geschmückt“, erklärt Fotograf Rainer Schmidt, der die Aktion auch in diesem Jahr wieder unterstützt. Dabei wird der Baum nicht nur mit der üblichen Weihnachtsbaumdekoration geschmückt, sondern mit Wunschanhängern der Kinder und Jugendlichen aus dem Cornelius-Werk.

Anschließend sind Sponsoren gefragt. Diese „pflücken“ sich die Wunschanhänger vom Weihnachtsbaum, der im Studio von Nadine Priesing aufgestellt wird, um die Begehren der Kinder und Jugendlichen aus Burg zu erfüllen. „Aber das ist nicht alles“, sagt Rainer Schmidt. So seien in der Vergangenheit weitere Sachgeschenke sowie Eintrittskarten für den Zoo, das Kino und für andere Freizeiteinrichtungen gesponsert worden.

In der Vorweihnachtszeit Gutes tun

Bislang wird Nadine Priesing bei der Förderung der jungen Menschen von über 50 Gönnern unterstützt. „Und wenn Bürger ebenfalls das Bedürfnis haben, etwas Gutes in der Vorweihnachtszeit zu tun, dann können sie die gutherzige Hilfe der Studio-Besitzerin mit einer kleinen Spende unterstützen“, meint der Fotograf. Nadine Priesing würde es im Namen der jungen Menschen des Cornelius-Werkes sehr begrüßen. Sie ist per WhatsApp unter der Rufnummer 0170/8251494 zu erreichen.

Die Dekoration des Wunschweihnachtsbaumes erfolgt am Montag, 25. November, um 15 Uhr. Die Geschenke werden nach dem „Pflücken“ der Wünsche von Nadine Priesing gesammelt und am 11. Dezember an das Cornelius-Werk in Burg übergeben.