Die Heimatstube in Barleben wird am 22. August erstmals nach der Sommerpause öffnen.

Barleben - Die Heimatstube in Barleben wird am Dienstag, 22. August, erstmals nach der Sommerpause wieder öffnen. So steht das Museum des örtlichen Heimatvereines Besuchern in der Zeit von 15 und 18 Uhr zur Verfügung. Das hat jetzt die Vereinsvorsitzende Annemarie Keindorff mitgeteilt.

Doch die Uhren standen bei den Heimatfreunden in den vergangenen Wochen nicht still. Laut der Vorsitzenden haben die Mitglieder mehrere Gruppen durch die Heimatstube geführt. „Einige stehen sogar noch an“, sagt Annemarie Keindorff. Führungen seien quasi zu jeder Zeit möglich, sofern sich die Gruppen dafür angemeldet haben. Wer Interesse an einer Führung durch die Heimatstube oder den historischen Dorfkern hat, kann sich unter 01 79/482 28 24 anmelden.

Die Heimatfreunde und ihr großer Einsatz

Außerdem planen die Vorsitzende und ihre Mitstreiter die Umgestaltung eines Raumes in ihrem Museum. Im Mittelpunkt der künftigen Schau sollen Exponate rund um das Thema Kino stehen. So sollen historische Fotos berühmter Schauspieler, alte Filmplakate, Programmhefte und Bücher zu bestaunen sein. „Die Absprachen mit dem Sammler, ein Mitglied unserer Plattsprechergruppe, laufen bereits“, verrät Annemarie Keindorff. Die Eröffnung ist im Herbst geplant.

Außerdem warten die Barleber Heimatfreunde auf einen großen Einsatz. So soll am Donnerstag, 18. August, die neue Kindereinrichtung eröffnet werden. Seit Jahren wird die ehemalige Grundschule zwischen Breiteweg und Abendstraße im Auftrag der Gemeinde saniert und Kindergarten und Hort beherbergen. „Wir wurden gefragt, ob wir die Feierlichkeiten unterstützen könnten“, berichtet Annemarie Keindorff. Geplant ist, dass Eltern Kuchen für den Kinder- und Jugendförderverein Kuchen backen. „Wir würden dann den Kuchen sowie Kaffe unter die Leute bringen.“