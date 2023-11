Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben - In dem Zukunftspapier wird vorgeschlagen, in einer ersten Ausbaustufe einen neuen Haltepunkt an der Bahnstrecke Barleben-Meitzendorf einzurichten. Dieser sollte in Höhe der Otto-von-Guericke-Allee ganz im Norden des Gewerbeparkes entstehen. Ziel soll sein, dass Mitarbeiter in den im TPO angesiedelten Unternehmen statt mit eigenen Autos mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zur Arbeit und von dort wieder nach Hause fahren.