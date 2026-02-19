weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Gefahr für Laubbäume: Barleben unter Käferquarantäne: Strenge Regeln für Baumschnitt

Teile der Gemeinde Barleben stehen unter Quarantäne. Grund dafür ist ein eingeschleppter Schädling ‒ der Asiatische Laubholzbockkäfer.

Von Till Frieling 19.02.2026, 12:45
Eine Gefahr für Laubbäume: Der Laubholzbockkäfer.
Eine Gefahr für Laubbäume: Der Laubholzbockkäfer. Symbolbild: Imago/Zoonar

Barleben - Das Beschneiden von Bäumen und Sträuchern steht bei vielen Gartenbesitzern im Februar auf der To-do-Liste. In Barleben gelten dabei zurzeit aber besonders strenge Regeln und Auflagen. Teile der Gemeinde sind nämlich offiziell zur Quarantänezone erklärt worden. Grund für die Einrichtung der Quarantänezone ist ein gefräßiger Schädling, der zu einer großen Gefahr für Laubbäume werden kann – der Asiatische Laubholzbockkäfer.