Teile der Gemeinde Barleben stehen unter Quarantäne. Grund dafür ist ein eingeschleppter Schädling ‒ der Asiatische Laubholzbockkäfer.

Barleben - Das Beschneiden von Bäumen und Sträuchern steht bei vielen Gartenbesitzern im Februar auf der To-do-Liste. In Barleben gelten dabei zurzeit aber besonders strenge Regeln und Auflagen. Teile der Gemeinde sind nämlich offiziell zur Quarantänezone erklärt worden. Grund für die Einrichtung der Quarantänezone ist ein gefräßiger Schädling, der zu einer großen Gefahr für Laubbäume werden kann – der Asiatische Laubholzbockkäfer.