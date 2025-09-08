weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Gefahr für Bäume: Magdeburg kämpft weiter gegen Laubholzbockkäfer

Asiatischer Laubholzbockkäfer Schädlicher Käfer erneut in Magdeburg gefunden - was nun passieren soll

Erneut hat es einen Fund des für die heimische Natur sehr gefährlichen Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) in Magdeburg gegeben. Wo der Schädling entdeckt wurde und was das bedeutet.

Von Tim Müller Aktualisiert: 08.09.2025, 10:20
Der Asiatische Laubholzbockkäfer gilt als sehr gefährlich für die heimische Natur. Um ihn in Magdeburg einzudämmen wurde vor einigen Jahren eine Quarantänezone errichtet. Jetzt wurde erneut ein Exemplar entdeckt. 
Der Asiatische Laubholzbockkäfer gilt als sehr gefährlich für die heimische Natur. Um ihn in Magdeburg einzudämmen wurde vor einigen Jahren eine Quarantänezone errichtet. Jetzt wurde erneut ein Exemplar entdeckt.  Foto: Imago/Zoonar

Magdeburg. - Die Jagd auf den Asiatischen Laubholzbockkäfer geht weiter. Erst Ende Mai hatte die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt (LLG) Pheromonfallen zur Überwachung des Fluges des Käfers ausgelegt.