Barleben plant Schulreform Barleben will Kinder ab 2029 nicht mehr in Dahlenwarsleben einschulen
Barleben plant, ab 2029 keine Kinder mehr in Dahlenwarsleben einzuschulen. Die Gemeinde will damit den eigenen Grundschulstandort sichern und Kosten sparen.
25.02.2026, 10:00
Barleben/Dahlenwarsleben - Barlebens Bürgermeister Frank Nase (CDU) hatte es zu Jahresbeginn bereits angekündigt, nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden: Ab dem Jahr 2029 werden Kinder aus der Gemeinde nicht mehr in Dahlenwarsleben in der Nachbargemeinde Niedere Börde eingeschult.