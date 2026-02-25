Barleben plant, ab 2029 keine Kinder mehr in Dahlenwarsleben einzuschulen. Die Gemeinde will damit den eigenen Grundschulstandort sichern und Kosten sparen.

Barleben will Kinder ab 2029 nicht mehr in Dahlenwarsleben einschulen

Barleben will den Fortbestand seiner Grundschule sichern und künftig Kinder aus den Ortsteilen Meitzendorf und Ebendorf nicht mehr in der Nachbargemeinde Niedere Börde beschulen lassen.

Barleben/Dahlenwarsleben - Barlebens Bürgermeister Frank Nase (CDU) hatte es zu Jahresbeginn bereits angekündigt, nun sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden: Ab dem Jahr 2029 werden Kinder aus der Gemeinde nicht mehr in Dahlenwarsleben in der Nachbargemeinde Niedere Börde eingeschult.